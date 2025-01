Groningen – In de Herestraat hebben winkelbeveiligers zaterdag een persoon aangehouden die airpods aanbood aan winkelend publiek. De verdachte is onderdeel van een groep van 2 of 3 man.

Het is niet bekend of deze airpods van diefstal afkomstig zijn. De verdachte zou ook meerdere diefstallen hebben gepleegd onder andere bij de Douglas aan de Guldenstraat. De verdachte werd door beveiligers meegenomen naar het kantoor van de kruidvat.

