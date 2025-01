Elektrische auto’s en zonnepanelen: brandweer bereidt zich voor

Groningen – Staat je huis in brand, dan komt de brandweer blussen. En als je een ongeluk krijgt, is het de brandweer die te hulp schiet. Maar wat nou als er zonnepanelen op het dak van het brandende huis liggen? En hoe zit het als de verongelukte auto een elektrische is? Ook dan weet de brandweer wat er moet gebeuren. Toch?

De energietransitie is niet alleen voor de gemiddelde burger een grote uitdaging, ook voor de brandweer is het alle hens aan dek om de nieuwe technieken bij te houden én onder de knie te krijgen. Lees meer op rtvnoord.nl

