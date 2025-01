Delfzijl – Zaterdag aan het eind van de middag is een gaslekkage ontdekt op het Juisterrif in Delfzijl. Uit voorzorg is een deel van de straat afgezet door de hulpdiensten.

De brandweer voerde metingen uit om de situatie in kaart te brengen en verdere risico’s te voorkomen. Netbeheerder Enexis is ingeschakeld en zal het gaslek repareren.

Foto's