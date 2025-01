Eenzijdig ongeval op oprit N46 bij Beijum Zuid, oprit afgesloten

Groningen – Zaterdagmiddag heeft op de oprit van de N46 bij Beijum Zuid een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto is hierbij tegen de middenberm aangereden.

Het is nog niet duidelijk of er bij het incident gewonden zijn gevallen. Hulpdiensten, waaronder politie en mogelijk medische teams, zijn ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en de nodige hulp te verlenen.

Vanwege het ongeval is de oprit richting de N46 tijdelijk afgesloten. Weggebruikers worden geadviseerd om een alternatieve route te nemen en rekening te houden met vertragingen in het gebied.

Foto's