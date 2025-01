Groningen – Een school aan de J.C. Kapteynlaan in Groningen is donderdagmiddag uit voorzorg even ontruimd geweest vanwege een politie onderzoek.

De politiewoordvoerder spreekt van een mogelijke dreiging, waardoor uit voorzorg actie werd ondernomen. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig waaronder politie, handhaving en de brandweer. Na onderzoek bleek er geen sprake te zijn van gevaar, en konden de hulpdiensten weer vertrekken.

Foto's