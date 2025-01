OM eist vier jaar cel en tbs tegen een 36-jarige Stadjer

Groningen – Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel en tbs tegen een 36-jarige man uit de stad voor poging tot doodslag op een 77-jarige vrouw uit Onnen. Dat meldt RTV Noord.

Op 15 mei vorig jaar zou de verdachte de vrouw ernstig hebben mishandeld in haar woning, waardoor zij onder andere hersenletsel, botbreuken en epilepsie opliep. De verdachte, verminderd toerekeningsvatbaar door een stoornis, belde vooraf om langs te komen.

De politie trof de vrouw in een verwarde toestand aan in haar slaapkamer. De verdachte zegt in een ‘vlaag van woede’ gehandeld te hebben die hij niet van zichzelf kende.

Volgens de officier van justitie was er sprake van een ‘explosie van geweld’ en heeft de verdachte het slachtoffer bijna het ‘licht uit de ogen geslagen’.

De rechtbank doet op 6 februari uitspraak.

Foto's