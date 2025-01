Camera’s keren weer terug in de Folkingestraat en Nieuwstad

Groningen – De gemeente Groningen gaat strengere maatregelen nemen om criminaliteit en overlast op de Gele Loper aan te pakken. Daarmee komt onder meer het cameratoezicht terug in de omgeving van de Fokingestraat en de Nieuwstad. Ook komen er extra boa’s voor het gebied.

Dit gebied tussen het Hoofdstation en de Vismarkt kampt al langere tijd met problemen zoals drugsdeals, geweld, intimidatie en drankoverlast. Ondanks eerdere inspanningen zijn de problemen de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, stelt het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. Bewoners en ondernemers maken zich zorgen om hun veiligheid. Dat moet snel verbeteren, aldus het college.

Camera’s keren terug

Daarom komt nu het cameratoezicht in de omgeving van de Folkingestraat en de Nieuwstad tijdelijk terug. Dit moet helpen om incidenten vroegtijdig op te pikken en handhavers en politie effectiever in te zetten.

“We constateren dat er nu ook repressieve maatregelen nodig zijn om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen en de rechtsstaat te handhaven”, stelt het gemeentebestuur in de brief. “Cameratoezicht kan het gevoel van veiligheid beïnvloeden en kan een goed instrument zijn om vroegtijdig incidenten of escalaties te signaleren en onze gemeentelijke handhavers en de politie effectiever in te zetten.”

Handhaving en hulpverlening

Daarnaast worden er meer gezamenlijke handhavingsacties georganiseerd. Boa’s en politie zullen zichtbaar aanwezig zijn in het gebied. Twee speciale wijkboa’s worden aan de Gele Loper toegewezen en blijven tot 22.00 uur actief om als aanspreekpunt te dienen voor bewoners en ondernemers. Meer op Oogtv.nl.

Foto's