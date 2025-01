Onderzoek naar vijf autobranden in Grootegast/Doezum tijdens Oud en Nieuw

Grootegast – De politie doet een oproep aan getuigen in verband met vijf autobranden die in de nacht van Oud en Nieuw plaatsvonden in de omgeving van Grootegast en Doezum. De branden zijn bij hun in onderzoek.

Ze verzoeken iedereen die iets verdachts heeft gezien, of die meer informatie heeft over deze autobranden, als is het maar klein, zich direct bij hun te melden via 0900-8844.

Dit kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De politie doet er alles aan om de verantwoordelijken te achterhalen en de veiligheid in de buurt te waarborgen.

Foto's