Inbraak in woning Grootegast, camerabeelden(deurbel) gezocht

Grootegast – Tussen vrijdag 10 januari 2025 07:00 uur en zaterdag 11 januari 2025 13:00 uur is er ingebroken bij een woning aan de Scholekster in Grootegast. De achterdeur is geforceerd en de gehele woning is doorzocht.

Er is gereedschap weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gehoord of gezien of mogelijk heeft iemand camerabeelden(deurbel) waar iets op kan staan. Dit mag doorgegeven worden via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

