Ongeval op Euroweg in Leek, 1 gewonde

Leek – Donderdagmiddag is op de kruising van de Euroweg en het Industriepark in Leek een aanrijding ontstaan tussen twee voertuigen. Het ongeluk lijkt veroorzaakt te zijn door een voorrangsfout. Dat meldt Infoleek.nl donderdagmiddag.

Kort na het incident arriveerde een ambulance, omdat een persoon in een van de voertuigen bleef zitten en medische aandacht nodig had. Na onderzoek door het ambulancepersoneel bleek dat de bijrijder van een busje letsel had opgelopen. Deze persoon is na controle in de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Het verkeer op de Euroweg en in de omgeving van het Industriepark ondervond enige tijd hinder door de afzetting. Rond 13:50 uur was de weg weer vrijgegeven

Foto's

Deel dit artikel