Hoogkerk – Het is een jaarlijkse traditie met oud & nieuw: ongeregeldheden in het dorp Hoogkerk in de gemeente Groningen. De ME moest optreden bij het Nijverheidsplein nadat er met zwaar vuurwerk richting de politie was gegooid. Iets verderop bij supermarkt Poiesz is de schade groot.

‘Kijk, hier liggen de stenen van de pui die we gisteravond al weg hebben gehaald’, laat bedrijfsleider Martijn Dijkstra van de supermarkt zien aan RTV Noord.

