Nieuwjaarsnacht in Martini Ziekenhuis: opnieuw veel letsel door alcoholvergiftiging, 11 met brandwonden

Groningen – Op de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis werden met name in de tweede helft van de nieuwjaarsnacht, vanaf 04.00 uur, veel patiënten behandeld. Het ging vooral om alcoholvergiftiging en brandwonden. Meldt Oogtv woensdag.

Op de Spoedeisende Hulp werden in de afgelopen nacht in totaal 18 patiënten behandeld. Vorig jaar waren het er 25. Geen enkele patiënt was jonger dan 15 jaar. Tien van de 18 patiënten had letsel als gevolg van een alcoholvergiftiging, soms gecombineerd met drugs. Vorig jaar waren het er tien, in de jaren daarvoor waren het er beduidend minder. Meerdere personen hadden letsel door vallen op het hoofd. Er waren geen bedreigende situaties, zoals agressie naar personeel.

In het Brandwondencentrum werden in de nieuwjaarsnacht in totaal elf patiënten behandeld, evenveel als een jaar geleden. Zeven van hen konden na een poliklinische behandeling weer naar huis, vier moesten worden opgenomen. Twee personen moesten worden geopereerd. Van de elf patiënten waren er vier jonger dan 15 jaar. Er was veelal sprake van handletsel, bijvoorbeeld door vuurwerk te lang in de hand houden. Net als vorig jaar was er maar één slachtoffer door carbidschieten.

Het Brandwondencentrum kreeg in totaal acht adviesvragen van huisartsen en zorgprofessionals van andere ziekenhuizen. Zij belden voor overleg over de behandeling van (kleinere) brandwonden. Het Martini Ziekenhuis heeft de grootste Spoedeisende Hulp in Noord-Nederland en daarnaast één van de drie Nederlandse brandwondencentra.

