Storing in onderdeel C2000 tijdens de jaarwisseling

Landelijk – Tijdens de jaarwisseling hadden de meldkamers te kampen met een storing in een onderdeel van het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten, C2000. De storing betrof het radiobediensysteem EOCS, waarmee centralisten op de meldkamer kunnen spreken met hulpverleners op straat. ‘Dankzij een back-up systeem bleef het voor de centralisten mogelijk om met hulpverleners op straat te praten.

Maar daarvoor moesten zij wel extra handelingen verrichten’, zegt Marieke Nell, directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). ‘De centralisten konden niet beschikken over alle functionaliteiten die EOCS normaal biedt. Dat is bijzonder hinderlijk en frustrerend, juist tijdens een drukke nacht als deze’. De storing was tegen het einde van de nacht verholpen. De LMS doet onderzoek naar de oorzaak.

Foto's