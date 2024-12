Carbitschieten bij rugbyclub Phoenix in Delfzijl

Delfzijl – Oudjaarsdag word in vele gemeente traditioneel geopend met carbitschieten. Ook bij rugbyclub Phoenix in Delfzijl staan sinds vanochtend de melkbussen gereed.

Het doel van het carbidschieten is een zo luid mogelijke knal te maken. Dit is te bereiken door een goede verhouding van carbid, toegevoegd water en lucht te zoeken. De bus wordt afgesloten met de deksel of een (plastic) bal. Na ongeveer 30 seconden te hebben gewacht ontploft het met een dreunende knal, waarbij deksel of bal uit de bus schiet en tientallen meters verderop terecht kan komen.

Foto's