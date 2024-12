Zo benadert de gemeente de komende jaarwisseling

Groningen – De gemeente Groningen bereidt zich volop voor op een veilige jaarwisseling. Met vuurwerkvrije zones, extra maatregelen en gerichte acties wil de gemeente schade en overlast beperken.

Om branden zoveel mogelijk te voorkomen is bij straatacties de afgelopen dagen al flink wat afval en grofvuil opgehaald. Ook zijn er veel extra maatregelen genomen om bouw- en slooplocaties te beschermen met extra hekwerk, afsluiten van gas of extra beveiliging. Deelscooters worden tijdelijk uit risicogebieden gehaald om brandstichting te voorkomen.

Er zijn vuurwerkvrije gebieden aangewezen om (kwetsbare) mensen en gebieden te beschermen tegen schade en overlast. “Gemeentelijke handhavers en politie hebben aandacht voor de naleving van de vuurwerkverboden”, schrijft interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld. “Zij treden, al dan niet op basis van meldingen, zo nodig handhavend op.”

Waar de vuurwerkvrije zones zijn (waar dus geen vuurwerk afgestoken mag worden) vind je hier.

Samenwerking met hulpdiensten in de nacht van oud en nieuw

Tijdens de jaarwisseling werken politie, brandweer en boa’s nauw samen vanuit het Multi Surveillance Team (MST), om te zorgen dat de maximale personeelsinzet optimaal wordt benut.

De politie kan bij ernstige verstoringen van de openbare orde opschalen naar een ME-inzet. Van ’t Veld: “Mocht er ingrijpen van politie nodig zijn, dan gebeurt dat, afhankelijk van de ernst van de verstoringen in verschillende fases. Afhankelijk van de zwarte van de incidenten varieert ook de uitrusting van de politie, oplopend van het standaard politie-uniform met cap (fase 1) tot volledige ME-uitrusting met helm en schild (fase 3). In fase 3 is sprake van ME-inzet voor ingrijpen bij ernstige verstoring van de openbare orde.

Boa’s en medewerkers van WIJ Groningen hebben de afgelopen maanden trainingen gehad van de brandweer, zodat zij risico’s op branden beter te

kunnen herkennen en te signaleren.

De gemeente publiceerde afgelopen maandag een video, waarmee de gemeente inwoners bewust wil maken van het belang van respect voor hulpverleners.

Schoonmaak en schadeherstel

Op nieuwjaarsdag zet de gemeente extra teams van Stadsbeheer in om de stad snel schoon te maken. Ook worden bewoners gestimuleerd om samen hun straten op te ruimen. Schade aan gemeentelijke eigendommen wordt direct geïnventariseerd. Als een dader bekend is, worden de kosten op deze persoon verhaald.

Foto's