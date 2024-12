Ongeval Meerweg Haren, vrouw mogelijk drank op

Haren – Op de Meerweg tussen Haren en Paterswolde heeft maandagmiddag rond 14:50 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto een lantaarnpaal uit de grond heeft gereden.

Getuigen melden dat de bestuurster mogelijk onder invloed was, dit onderzoekt de politie nu en ze moet een blaastest doen en bloedproef op het politiebureau, de uitslag is nog niet bekend. Mogelijk heeft ze in het dorp Haren ook meerdere schades gereden. De bestuurster werd gecontroleerd in de ambulance. De politie begeleid het verkeer.

Foto's