Kort nieuws: Auto ramt gevel in Wildervank & persoon in kruipruimte (update)

Wildervank – Aan het begin van de maandagmiddag is in Wildervank een auto tegen de gevel van een woning aan de Groen van Prinstererlaan gereden. Dit gebeurde rond 12.30 uur. Door de aanrijding en het gat dat ontstond, hield de brandweer er rekening mee dat de gevel van de woning eventueel kon instorten meldt RTV Noord.

Daardoor was het rondom de woning voorlopig afgezet met afzetlint.

Oostwold(Oldambt)

Een traumahelikopter, ambulances, een brandweerauto en politie zijn maandagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Goldhoornhof in Oostwold (gemeente Oldambt). Dat gebeurde na een melding rond 13.45 uur. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er iemand in een kruipruimte vol met water beland schrijft RTV Noord(foto).

