Politie druk met allerlei meldingen en ook vuurwerkcontroles gaan door

Regio – Op vrijdag 20 december is er ingebroken bij een bedrijf aan de Provincialeweg te Opende. De eigenaar kwam rond 06:00 uur bij zijn pand toen hij zag dat er was ingebroken.

De inbraak moet tussen 00:30 uur en 06:00 uur gebeurd zijn. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord.

VERKEERSONGEVAL MET LETSEL

Op vrijdag 20 december 2024 is er op de N388 bij Grijpskerk is een ongeval met letsel geweest. Het voertuig was met hoge snelheid tegen een boom aangereden. Het voertuig was total loss en de bestuurder is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. Er is een alcohol en speekseltest afgenomen door de politie, die waren beide negatief. Het voertuig is afgesleept.

WINKELDIEFSTAL

Op vrijdag 20 december is er 20-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen aangehouden voor winkeldiefstal uit een winkel in Grootegast. De man had al eerder winkeldiefstallen gepleegd en is in verzekering gegaan. Hij moet vandaag voorkomen bij de rechter-commissaris.

VERKEERSCONTROLE

Op vrijdag 20 december heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden. Hierbij zijn twee bestuurder gepakt voor rijden onder invloed. Hierover hebben wij eerder gecommuniceerd.

VOERTUIGBRAND

Op zaterdag 21 december mochten wij met de brandweer mee bij een voertuigbrand in Doezum. Ter plaatse bleek het voertuig al helemaal uitgebrand.

De zaterdag en zondag zijn verder relatief rustig verlopen. Wel zijn ze nog druk geweest met wapencontroles, verkeerscontroles, overlast van zwervers, overlast van jeugd, burenruzies, geluidsoverlast meldingen en andere zaken. En drink geen alcohol als je moet rijden.

