FC Groningen supporter heeft een hersenschudding, gebroken ribben en een klaplong & Kids gewond (update)

Groningen – De FC Groningen-supporter die zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo door een plexiglas plaat zakte en enkele meters naar beneden viel, maakt het naar omstandigheden goed.

Dat stelt John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. De jongen liep een hersenschudding, gebroken ribben en een klaplong op en blijft enkele dagen in het ziekenhuis. Volgens De Jonge was hij direct bij kennis en aanspreekbaar en ligt hij enkele dagen in het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De Jonge schrijft in een statement over het incident op de website van de supportersvereniging dat het incident veel emoties los heeft losgemaakt, zowel bij aanwezige supporters als omstanders. De Jonge laat daarom zij zorg uitgaan naar het slachtoffer en de supporters het de val van de jongen hebben gezien: “Ik hoop dat het goed gaat met de mensen en kinderen die dit mee hebben gemaakt. Dit moet heel traumatisch zijn geweest. Dit had veel erger kunnen aflopen. Zowel voor hem als voor mensen onder het vak.”

Onrust

De val veroorzaakte grote onrust in het uitvak. Supporters gooiden voorwerpen richting het veld om de aandacht te trekken en hulp te vragen voor de gevallen jongen. Volgens De Jonge gebeurde dit uit paniek, omdat men niet wist hoe ernstig het letsel was.

Ook ontstonden spanningen met supporters van Heracles. Zij zouden naar het uitvak zijn gekomen om verhaal te halen, omdat er niet duidelijk werd gecommuniceerd waarom het spel was stilgelegd. De politie heeft de situatie uiteindelijk onder controle gekregen. De bussen met supporters van FC Groningen vertrokken uiteindelijk rustig na overleg met de politie.

Volgens De Jonge had deze onrust deels voorkomen kunnen worden door duidelijke communicatie. “Er hangen tig camera’s op het vak, dat heeft men heel duidelijk moeten kunnen zien. Niemand wist wat er aan de hand was buiten het uitvak zelf en zelfs daar niet iedereen. Een speaker had kunnen omroepen dat er een tragisch incident was, dan hadden de Heracles-supporters ook geweten wat er was.”

Kinderen gewond

