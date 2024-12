Openlijke geweldpleging bij De Postwagen in Tolbert; Politie zoekt getuige

Tolbert – In de nacht van zaterdag op zondag op 8 december, omstreeks 00:30 uur, heeft er een ernstige openlijke geweldpleging plaatsgevonden bij evenementencentrum De Postwagen in Tolbert. Op dat moment vond daar Het Foute Feest plaats, een populair evenement dat veel bezoekers trok.

Het incident speelde zich af rechts van de rokersuitgang, waar een slachtoffer door meerdere personen werd mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen die het fysiek treffen hebben zien gebeuren of andere relevante informatie hebben over het incident.

Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook een privébericht sturen om uw informatie te delen.

