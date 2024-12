Inbraak in oliebollenkraam in Sappemeer, `tot 24 december de tijd hun excuses te maken`

Sappemeer – In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in de kraam van Speelman Oliebollen in Sappemeer. ‘We zijn verheugd dat ook het inbrekersgilde onze oliebollen lekker vindt’, schrijft Martin Speelman op Facebook. ‘Gisternacht hadden jullie zin in oliebollen, maar helaas waren wij gesloten.‘ Meldt Dvhn.nl donderdag.

Volgens de ondernemer staan de inbrekers ‘vol in beeld op camera’ en zijn hun namen en adressen inmiddels bekend. Maar ‘omdat het bijna kerst’ is, geeft hij ze tot en met 24 december de tijd hun excuses te maken en de schade te betalen. ‘Zo niet, komen wij even bij jullie langs. En geloof me, dat wil je niet.’

