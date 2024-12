OM dagvaardt drie mannen voor explosies oudjaarsnacht in Midwolda

Midwolda – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft besloten twee mannen van 22 en een man van 52 te dagvaarden. Zij worden verdacht van het samen met anderen opzettelijk veroorzaken van een explosie in hun (voormalige) woonplaats Midwolda op 1 januari 2024.

Door de explosies is er letsel ontstaan bij verschillende personen, maar ook bijzonder veel schade veroorzaakt aan woningen en auto’s in de Anna Maria Horalaan in de Oost-Groningse plaats. Het OM houdt de drie mannen daarvoor verantwoordelijk. De explosies zijn ontstaan in een lanceerinrichting die bedoeld was voor het afschieten van zwaar illegaal vuurwerk.

Uitgebreid onderzoek

In deze zaak heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan. Zo is er gesproken met meerdere getuigen en buurtbewoners. Ook heeft forensische opsporingsteam van de politie samen met het NFI uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij onder meer een speciale drone is ingezet.

Meerdere verdachten

Wanneer de drie mannen zich moeten verantwoorden voor de rechtbank is nog niet duidelijk. In dit onderzoek zijn meerdere personen als verdachte gehoord. Binnenkort zal het OM de beslissing kenbaar maken hoe zij van plan zijn deze zaken af te doen.

