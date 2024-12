25 kg zwaar vuurwerk zoals cobra’s 6 en 8 en dumbums in beslag genomen

Midwolda – De politie heeft op vrijdag 13 december op een adres in Midwolda ongeveer 25 kilo professioneel vuurwerk aangetroffen. Het betrof zwaar vuurwerk zoals cobra’s 6 en 8 en dumbums. De verdachte is een 18-jarige man. Hij is niet aangehouden, maar moet zich mogelijk op een later moment verantwoorden.

De politie kwam hem op het spoor naar aanleiding van een tip. Het is voor consumenten verboden om dit vuurwerk op te slaan, te verhandelen of te gebruiken. Het vuurwerk is vernietigd.

Grote risico’s

Niet alleen het afsteken van vuurwerk brengt risico’s met zich mee. Ook het vervoeren of opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk heeft grote risico’s. Daarom roept de politie nu op om verdachte situaties en vermoedens van de opslag van illegaal vuurwerk te melden. Dit kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

Foto's