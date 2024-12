Mishandeling in Leek, getuigen gezocht

Leek – Woensdag 11 december 2024 tussen 08:20 uur en 08:40 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden aan de Nijenoertweg te Leek.

Op het schoolplein en in de school vond er een luidruchtige woordenwisseling plaats tussen twee personen. Dit mondde uit in een mishandeling op de openbare weg ter hoogte van de kruising Nijenoortweg en de Groevelaan.

De politie is op zoek naar getuigen die het daadwerkelijk fysieke treffen tussen deze twee personen hebben zien gebeuren. Mocht u iets gezien of gehoord hebben, meld u dan via 0900-8844.

Foto's