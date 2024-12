Haren – De brandweer van Haren werd zondagochtend opgeroepen voor een dier in problemen. Eenmaal ter plaatse bleken er vier schapen in een sloot te zijn beland. Dit gebeurde op de Oude Middelhorst in Haren.

De brandweer heeft de dieren vakkundig gered. Daarna keerde men terug naar de kazerne.

Foto's