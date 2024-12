Leek – Een automobilist is zondagmiddag uit de bocht gevlogen en in berm tot stilstand gekomen. Dit gebeurde bij de afslag Midwolde in Leek. Enkele andere automobilisten zijn direct te hulp geschoten en hebben de auto losgetrokken.

De politie heeft de zaak afgehandeld op een naastgelegen parkeerterrein. Rijkswaterstaat heeft kort nog wat rommel van de weg gehaald. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen. De automobilist kon na de schrik verder rijden.

Foto's