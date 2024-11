ANWB verwacht zware avondspits door `storm Conall`, rij voorzichtig !

Landelijk – Door de verwachte storm(windstoten) wordt het landelijk een zwaardere avondspits dan normaal verwacht de ANWB. Rij voorzichtig.

Met een lagere snelheid houd je je voertuig beter onder controle. In sommige gevallen raden we aan je snelheid extra aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer je in een hoog voertuig, bij hevige regen of door waterplassen rijdt. De ANWB geeft tips op hun website.

Een hoog voertuig

Windstoten raken een SUV, busje, vrachtwagen, caravan of aanhanger nog veel harder. Rijden met een caravan of aanhanger wordt bij storm soms afgeraden, omdat ze makkelijk omver geblazen kunnen worden.

Hevige regen

Tijdens een hevige hoosbui kan je soms weinig zien. Als het dan ook nog donker is, kan rijden bij wateroverlast helemaal gevaarlijk worden. Let daarom op je snelheid, afstand en zet je verlichting aan. Dan kunnen andere weggebruikers je beter zien zegt de ANWB op hun website.

Waterplassen

Rijd rustig door grote waterplassen op de weg. Anders kan er een waterlaagje ontstaan tussen de band en het wegdek, waardoor je voertuig korte tijd onbestuurbaar wordt en kan slippen. Aquaplaning heet dat. Haal in zo’n geval je voet rustig van het gas af en probeer niet te sturen, totdat je weer grip hebt.

Druk

Vanaf 16.00 uur gaat het al harder waaien. Dat betekent slecht weer tijdens de spits. Vooral in Noord-Holland worden dan zware windstoten verwacht. De ANWB denkt dat het daar heel druk zal worden op de weg.

Foto's