Gemeente was goed voorbereid op sneeuwval: “Wel veel meer sneeuw dan verwacht”

Groningen – De overlast die vorige week donderdag ontstond door hevige sneeuwval op de wegen in de gemeente was niet te voorkomen. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer, die aangeeft dat de voorbereidingen op het winterweer al vroeg waren begonnen. Dat meldt OOGTV.nl

“De winterploeg van de gemeente was al bezig met preventieve strooiacties, toen wij nog warm in ons bedje lagen”, vertelt Wijnja. “We hadden vorige week niet eerder kunnen beginnen met strooien. Er is keihard gewerkt, en dat verdient vanaf deze plek ook alle complimenten aan de mensen van Stadsbeheer. Als gemeente waren we ook niet overvallen door het winterweer. De sneeuw was aangekondigd en daar hebben we op geanticipeerd. Wel viel er veel meer sneeuw dan verwacht. Doordat er meer sneeuw viel, zakte de wegdektemperatuur naar lagere waarden. Dit betekende meer gladheid. Doordat het verkeer vastliep ontstond er overmacht. Voor gladheidsbestrijding heb je juist beweging nodig.” Daarmee bedoelt Wijnja dat strooizout alleen effectief is als het wordt ingereden.

Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat

Verschillende fracties hadden vragen gesteld naar aanleiding van het winterweer dat tot een verkeersinfarct in de regio leidde. Voor de wethouder is het lastig om op de vragen in te gaan omdat er bij de gladheidsbestrijding meerdere partijen betrokken zijn. De gemeente is met de winterploeg verantwoordelijk voor het strooien van bijvoorbeeld de fietspaden en de wegen in de wijken en dorpen. De provincie verzorgt het strooien op onder andere de ringwegen. En Rijkswaterstaat doet dit op de A7, A28 en de zuidelijke ringweg.

Rik Heiner (VVD): “Kwam het door het piepschuim?”

Toch probeert de VVD duidelijkheid te krijgen over de situatie op de zuidelijke ringweg. Rik Heiner: “De eerste centimeters sneeuw vielen, en dan heb je ellende. Maar nu was de ellende wel compleet. Vrachtwagens konden niet meer de verdiepte ligging uitkomen waardoor alles vast kwam te staan. Wij zijn benieuwd wat de oorzaak is geweest. Kwam het door het piepschuim dat bij de bouw is gebruikt, wat leidt tot lagere wegdektemperaturen? Of is er te laat gestrooid?” Voor de wethouder kan reageren oppert Benni Leemhuis van GroenLinks dat het wellicht ook door de klimaatverandering kan komen, waardoor we vaker te maken zullen krijgen met intense neerslag waar de systemen van Rijkswaterstaat niet op berekend zijn.

Wethouder Mirjam Wijnja: “Het ging om een uitzonderlijke situatie”

Wijnja is het met Leemhuis eens: “Bij extreem weer zal zoiets vaker kunnen gebeuren. Overigens moet daarbij wel gezegd worden dat de problemen zich niet alleen op de zuidelijke ringweg voordeden, maar ook op andere plekken waar hellingen zijn te vinden. De verdiepte ligging voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld. Daar zijn geen zorgen over. Ook het piepschuim heeft er niets mee te maken. Dat het toch mis kon gaan heeft met de uitzonderlijke situatie te maken. Strooiroutes van de verschillende partijen zijn goed op elkaar afgestemd. Maar doordat het verkeer vast kwam te staan op een belangrijke verbinding, zorgde dit ook voor een grote verkeersdruk op andere routes. Daarmee kwam de gladheidsbestrijding in het geding. Alles kwam vast te staan. Wij gaan in ieder geval met de provincie en Rijkswaterstaat om tafel om dit te bespreken en te bekijken. Waar lag dit aan? Moeten we punten aanscherpen?”

Strooien en schuiven

De Partij voor het Noorden geeft aan dat het ook voor fietsers bar en boos was. Leendert van der Laan: “Als partij hebben we diverse klachten gekregen dat er erg laat begonnen is met vegen op de fietspaden. Dat geldt ook voor de busroutes waarbij lijnbussen maar moeilijk op bijvoorbeeld Zernike konden komen. Ik was zelf in Den Haag, en toen ik daar in de ochtend naar toe reed, toen zag ik dat er bij Heerenveen al forse sneeuwval was. Hadden we niet eerder moeten beginnen?” Wijnja bestrijdt dit. Wel neemt ze het advies van de Partij voor het Noorden mee om bij dergelijke situaties behalve strooien de fietsroutes ook te schuiven.

