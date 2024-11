Groningen – In verband met een vermissing in de omgeving Vinkhuizen, Groningen. Is de politie op zoek naar een persoon meldt Burgernet om 17:08 uur.

Deze voldoet aan het volgende signalement: Man, 76 jaar, kalend, gezet postuur, bril dragend, groene jas met capuchon, spijkerbroek, zwarte laarsjes. Tips? Bel nu 0900-8844 of 112, zie ook Burgernet.

Update: De man is weer terecht meldt Burgernet.

