KNVB bestraft FC voor afsteken vuurwerk: geen supporters mee naar Twente

Groningen – FC Groningen moet het in de uitwedstrijd tegen Twente op 15 december zonder steun van de eigen supporters stellen. Het gaat om een straf van de KNVB.

Aanleiding voor de straf is het afsteken van vuurwerk door supporters in het uitduel in Nijmegen. In de minuten voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC werd er tijdens een sfeeractie vuurwerk afgestoken. “De aanklager betaald voetbal is tot deze strafmaat voor de FC gekomen mede gelet op eerdere incidenten bij uitwedstrijden”, schrijft FC Groningen op haar website. Zegt Oogtv.

De opgelegde straf zorgt ervoor dat de geplande kaartverkoop voor FC-supporters, die de competitiewedstrijd in de Grolsch Veste hadden willen bezoeken, niet doorgaat. De FC komt voor de winterstop nog vijf keer in actie. Behalve tegen Twente zijn bij de andere wedstrijden wel supporters welkom.

Foto's