Winsum – Supermarkt Aldi aan de Onderdendamsterweg in Winsum is woensdagochtend tijdelijk ontruimd geweest, omdat er een koolmonoxidemelder afging.

De brandweer heeft metingen gedaan in het pand en iedereen naar buiten gestuurd meldt Rtvnoord in de 112-Blog. Volgens een brandweerwoordvoerder was er geen sprake van koolmonoxide, maar ging het om een probleem met de koeling.

