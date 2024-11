Groningen- In een studentenflat aan de Eendrachtskade(In de voormalige ‘Zwarte Doos’ aan de Eendrachtskade Zuidzijde) is dinsdagmorgen rond 10:40 uur brand ontstaan op de 5e etage. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er was flinke zwarte rookontwikkeling. De brand was snel onder controle na een binnenaanval.

De oorzaak is nog niet bekend meldt Geert Walburg. De Dierenambulance kwam ook ter plaatse.Niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgesloten.

Foto's

