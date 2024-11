Politie zoekt een doorrijder na ongeval met voetganger op de Bedumerweg

Groningen – De politie is op zoek naar een doorgereden automobilist, die begin november betrokken was bij een ongeluk op de Bedumerweg. Bij dit ongeluk raakte een voetganger gewond.span>

Het ongeluk vond op donderdag 4 november plaats op het fietspad wat kruist met de Rodeweg en de Bedumerweg. Hulpdiensten moesten medische hulp verlenen aan het slachtoffer.

Wie getuige was van het ongeluk en tips heeft om de doorrijder te kunnen vinden, kan contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2024306401 bij de hand.

