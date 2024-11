Nog steeds vermist; Waar is Stoffel de hulphond? Help a.u.b.

Winschoten – De eigenaren zijn radeloos na drie dagen, sinds 17 november om 19:00 uur is Stoffel een Golden Retriever hulphond van 1,5 jaar oud weggelopen. Stoffel is vermist geraakt vanaf zijn oppasadres aan de Witte de Withstraat in Winschoten.

Gisteravond is de Golden Retriever nog gezien rennende over de Abdij via de gele brug richting de volkstuinen. Daarna is hij helaas niet meer gezien.

Stoffel is een Hulphond en ze zijn met man en macht naar hem op zoek. Momenteel hebben ze een zoekapp, wordt er geflyerd en er zijn speurhonden bezig met zoeken.

Team Held is dringend op zoek naar een zichtmelding. Mochten mensen hem zien dit aan ons door te geven. En vooral niet hem proberen te vangen dan zal hij namelijk wegrennen. Hij is woensdagavond nog steeds spoorloos, vandaar nu ook de oproep bij ons. Telefoonnummer eigenaar: 0651507606 Telefoonnummer beheer: 0612734022

update woensdagavond 23:00 u: Wat een opkomst woensdagavond. Allemaal bedankt. Helaas nog geen resultaat. We hebben alles tussen de brandweerkazernes uitgekamd, achter de trekweg, crematorium. Dit alles met ook een warmte camera. Helemaal niks. Zoektocht.

Ook is er een grote groep bij de tuinen achter de abdij geweest en alle schuurtjes overkappingen binnen bekeken. Het spoor is helemaal dood. Geen zichtmeldingen meer. Helemaal niks. We geven niet op maar zijn nu echt bek en bek af. Dank dat jullie allemaal hebben meegeholpen. Donderdag gaan ze weer om de tafel voor een nieuw plan.

Foto's