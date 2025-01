Hulphond Stoffel is overleden aangetroffen (update)

Winschoten – De eigenaren waren radeloos, sinds 17 november om 19:00 uur is Stoffel een Golden Retriever hulphond van 1,5 jaar oud weggelopen. Stoffel is vermist geraakt vanaf zijn oppasadres aan de Witte de Withstraat in Winschoten.

17 november is de Golden Retriever nog gezien rennende over de Abdij via de gele brug richting de volkstuinen. Daarna is hij helaas niet meer gezien. Stoffel is een Hulphond en ze zijn met man en macht naar hem op zoek.

Update 10-01-2025:

De weggelopen hulphond Stoffel is dood aangetroffen in het water van het Winschoterdiep. Dat schrijven zijn eigenaren op Facebook. ‘Wij willen iedereen bedanken voor de inzet, en steun die we gehad hebben.’

Het dier ontsnapte halverwege november aan de aandacht van de oppas in Winschoten en werd sinds die tijd gezocht. Er werd onder meer een speciaal hondenzoekteam ingezet. Dat meldt RTV Noord.

