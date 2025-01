Stadskanaal – Vrijdagmorgen is er aan de Molenwijk in Stadskanaal een auto van de weg geraakt door gladheid. Hierbij kwam de auto half in de sloot terecht.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Bergingsbedrijf Keizer heeft de auto geborgen. De auto liep schade op. De politie maakte een rapportage op.

