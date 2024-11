Bizarre zaak: Cel geëist voor verkrachting vrouw, terwijl haar vriend naast haar lag te slapen

GRONINGEN (ADP) – Een ongebruikelijke zaak, zei de rechter tegen een 30-jarige verdachte uit Groningen. De man stond terecht voor een verkrachting op 2 september 2022. Het slachtoffer lag naast haar vriend te slapen, toen dit gebeurde. De officier van justitie eiste een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De man woonde destijds samen met een vriend in een appartement in Groningen. De verdachte had die nacht doorgehaald. Hij was onder invloed van drank en drugs. Hij was zich er niet van bewust dat hij in het verkeerde bed was gekropen, zei hij tegen de rechter. De vrouw voelde in de vroege ochtend half slapend dat ze werd gestreeld. Door haar vriend, dacht ze nog. De seksuele handelingen die volgenden waren haar vreemd.

Geen herinnering

De vrouw draaide zich om en keek recht in het gezicht van de huisgenoot. Haar vriend lag aan de andere kant van haar rustig te slapen. Die werd wakker van haar geschreeuw. De huisgenoot verdween spoorslags naar zijn eigen kamer. Hij dacht dat hij destijds naast zijn toenmalige vriendin lag, zei de man tegen de rechter. Een groot deel van de handelingen kon hij zich bovendien niet herinneren meldt ADP.

Appjes

De officier van justitie ziet voldoende bewijs in de deels bekennende verklaring van de man. Maar ook in zijn appjes, waarin hij stelt dat hij zich schaamt en spijt heeft. Het element dwang, dat nodig is om van verkrachting te kunnen spreken, ziet de aanklaagster in het onverwachte handelen van de verdachte. De vrouw lag te slapen. “Ze had geen kans om zich te verzetten”, zei ze. De advocaat van de verdachte benadrukte dat de man zich een groot deel niet kan herinneren.

Willens en wetens

“In hoeverre is hier sprake van willens en wetens dat hij de kans aanvaarde zich schuldig te maken aan verkrachting”, zei ze. De verdachte had geen enkel belang bij om dit te doen. Hij was jarenlang bevriend met zijn huisgenoot en samen hadden zij een grote vriendengroep. Hieraan is een einde gekomen en hij heeft moeten verhuizen. Een celstraf zou bovendien een verwoestend effect hebben op zijn huidige stabiele leven, zei de raadsvrouw.

De rechtbank doet 2 december uitspraak.

