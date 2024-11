Diefstal van drie tractoren in Oldehove, getuigen gezocht

Oldehove – Op 18 november 2024, omstreeks 01:00 uur, zijn er drie John Deere tractoren weggenomen bij een bedrijf in Oldehove. Deze tractoren zijn via het land achter het bedrijf weggereden en via de Buitensingel in Oldehove naar de Spanjaardsdijk gereden alwaar het GPS signaal stopte. Op camerabeelden is te zien dat er drie personen in de tractoren stappen en dat deze wegrijden. Op de Spanjaardsdijk zijn de tractoren vermoedelijk in een vrachtauto geladen.

Mogelijk heeft iemand zondag op maandagnacht iets gezien of gehoord heeft. Dat kan zijn dat u de tractoren ‘s nachts heeft zien rijden of de vrachtauto waar de tractoren vermoedelijk op zijn geladen. Ook camerabeelden of videodeurbel beelden zijn wij geïnteresseerd in.

Dit mag doorgegeven worden via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. BVH: 2024316188.

Foto's