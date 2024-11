Usquert – Bij een woning aan de J. F. Kennedylaan in Usquert is maandagmorgen het lichaam van een overleden persoon gevonden.

Het onderzoek is volop bezig meldt Rtvnoord.nl. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

update: Volgens een woordvoerder van de politie lijkt er geen sprake te zijn van een misdrijf maar van een medische oorzaak.

