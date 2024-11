Vijf auto’s betrokken bij kettingbotsing op Friesestraatweg

Groningen – Op de Friesestraatweg, vlak bij de afrit naar de wijk Reitdiep, zijn maandagmiddag zeker vijf voertuigen betrokken geraakt bij een kettingbotsing.

Hoe de inzittenden van de auto’s er aan toe zijn is niet bekend, maar vooralsnog lijken alle betrokkenen ongedeerd te zijn. Volgens RTV Noord was vervoer naar een ziekenhuis per ambulance niet nodig.

De weg werd in beide richtingen afgesloten om gestrande voertuigen te bergen. Dat zorgde voor flink verkeersoponthoud.

Foto's