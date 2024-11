19 & 20 november avond- en nachtafsluitingen Ring Noord

Groningen – Deze week wordt de noordelijke ringweg (N370) twee avonden en nachten afgesloten. Het gaat om 19 en 20 november, beide dagen van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend. De hele Ring Noord is in beide richtingen dicht tussen de Bedumerweg en knooppunt Reitdiep. Het deel vanaf de N355 naar de Zonnelaan (afrit 11) is wel open. Het verkeer wordt omgeleid via de overige ringwegen.

De provincie Groningen voert werkzaamheden uit aan de nieuwe fietsbrug die over Ring Noord ligt. Omdat de weg hiervoor dicht moet, gebruiken ze het moment direct om ook ander onderhoud aan de weg te doen.

