Fietser (72) komt om door ongeluk met vuilniswagen in De Wijert (update)

Groningen – Op de Bordewijklaan in de Wijert vond vrijdagmiddag een ernstig ongeluk plaats. Een fietser raakte zeer ernstig gewond na te zijn aangereden door een vuilniswagen van de gemeente. Het slachtoffer, een 72-jarige man uit Groningen, overleed ter plaatse. Dat meldt OOGTV.nl

De hulpdiensten rukten massaal uit vanwege het ongeluk. De Bordewijklaan werd ruim afgesloten rond de plaats waar het slachtoffer werd aangereden. Video.

In eerste instantie was de politie terughoudend over de toestand van het slachtoffer. Later op vrijdagavond werd bekend gemaakt dat de fietser het ongeluk niet heeft overleefd.

Foto's

