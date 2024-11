Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht is een ondergrondse papiercontainer aan de Goeman Borgesiuslaan in brand gevlogen. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling, wat enige overlast gaf in de omgeving.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust door de container met water te vullen. De oorzaak van de brand is onbekend en wordt mogelijk nog onderzocht. Er vielen geen gewonden bij het incident.

Foto's