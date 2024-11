Midlaren – Op de Tolhuisweg in Midlaren, net over de provinciegrens met Drenthe, is een automobilist woensdagochtend tegen een boom gereden. Volgens Rtvnoord zaten er twee mensen in de auto. Video.

De bestuurder werd door zorgpersoneel behandeld aan zijn verwondingen in een ambulance en is uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. De toedracht is onbekend meldt Rtvnoord.nl.

Foto's

