Komend weekend groenschermen plaatsen langs A28

Groningen – Van vrijdag 15 november 22:00 uur tot maandag 18 november 06:00 uur werken we opnieuw dag en nacht aan het plaatsen van groenschermen langs oprit 39.

Dit is de A28-toerit van de Van Ketwich Verschuurlaan richting Haren.

We beginnen dit weekend met het snoeien van bomen en het graven van sleuven. Daarna trillen we 77 palen de grond in. Vervolgens gaan we de constructie opbouwen en doek en bouwstaalmatten plaatsen en bevestigen. Aansluitend werken we maandag-, dinsdag- en woensdagnacht (steeds van 22:00 uur tot 06:00 uur) aan het vullen van de groenschermen met grond en het afwerken van de bermen.

Overlast

Het intrillen van de 77 palen in het weekend kan mogelijk geluidsoverlast en trillingen veroorzaken in de omgeving. Tijdens deze werkzaamheden is de toerit bij de Van Ketwich Verschuurlaan richting Haren afgesloten. Daarnaast wordt vanwege de veiligheid de rechterrijstrook van de A28 richting Haren afgesloten. Deze afsluitingen gelden van vrijdag 15 november 22:00 uur tot maandag 18 november 06:00 uur, en in de nachten van 18 tot en met 21 november van 22:00 tot 06:00 uur. De linkerrijstrook blijft wel open.

Foto's

Deel dit artikel

Social media