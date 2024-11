Brand in woning Noorderplein Winschoten snel onder controle

Winschoten – Woensdagavond rond 18.20 uur ontstond er brand in een slaapkamer aan de achterzijde van een woning aan het Noorderplein in Winschoten. De brandweer rukte met spoed uit met een hoogwerker en een tankautospuit om de brand te bestrijden.

Volgens de brandweerwoordvoerder konden alle bewoners de woning op tijd verlaten. “Iedereen heeft de woning veilig kunnen verlaten. We proberen de brand vanuit binnen te blussen,” liet ze weten.

Om 18.35 uur werd de situatie opgeschaald naar middelbrand, waardoor er een tweede brandweervoertuig werd ingezet. Na een intensieve bluspoging gaf de brandweer al snel het sein “brand meester”.

De woordvoerder verklaarde dat de brand, die zich beperkte tot de slaapkamer, inmiddels was geblust. “Er is veel rookschade in de woning,” aldus de woordvoerder. “De ploegen ter plaatse gaan nu bezig met een verkenning en met de ventilatie van de woning en aangrenzende woningen.”

De brand veroorzaakte aanzienlijke schade door de hitte. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen bij de afhandeling van de schade. Dat meldt OldambtNu.nl