Persoon richt spoor van vernielingen aan bij Van Brakelplein

Groningen – Een persoon heeft dinsdagmiddag een spoor van vernielingen achtergelaten rond het Van Brakelplein. Dat meldt de politie op sociale media.

De vernielingen zijn onder andere aangericht in de Van Wassenaerstraat, Jan van Galenstraat, Van Heemskerckstraat en de Admiraal de Ruyterlaan. Op beelden, die in bezit zijn van OOG, is te zien dat een persoon onder andere fietsen en containers omver trekt.

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die te maken hebben gehad met de vernielingen. “Ben je slachtoffer geworden van deze vernielingen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44.”

Foto's