Geen munitiedepot in Midden-Groningen Besluit doet recht aan onze inwoners

Groningen – Het ministerie van Defensie onderzoekt niet langer de drie zoeklocaties voor een munitiedepot in het aardbevingsgebied in Midden-Groningen.

Defensie verkleint het aantal zoeklocaties voor de noodzakelijke uitbreiding van militaire activiteiten in Nederland. Dat gebeurt binnen het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. De militaire organisatie nam dit besluit op basis van de eerste resultaten van de milieueffectrapportage (plan MER), bestuurlijke overleggen in alle provincies en gesprekken met inwoners.

Defensie omschrijft de keuze als volgt: “Het Groningse Slochteren, Luddeweer en Tjuchem zijn definitief geschrapt als locatie voor munitieopslag. Bewoners van dit mijnbouwschadegebied zouden bij de bouw van zo’n depot hun woning mogelijk weer moeten verlaten. Dit nadat die net zijn versterkt of plannen daarvoor in een ver stadium zijn. Defensie zag de ingediende motie van de Tweede Kamer als een bevestiging van de geluiden die al bekend waren.”

Wethouder Erianne van der Burg: “Met deze keuze is de komst van een munitiedepot in onze gemeente van de baan. Wij vinden het terecht dat Defensie heeft geluisterd naar de woede en onbegrip van onze inwoners dat zij juist in een aardbevingsgebied, in het bijzonder waar versterking aan de orde is, op zoek ging naar een locatie voor een munitiedepot. Onze raad en college staan daarin naast onze inwoners en vinden de drie locaties in een aardbevingsgebied onacceptabel. Vooral omdat deze inwoners al zoveel hebben meegemaakt. Dat hebben we op diverse momenten kenbaar gemaakt aan de Staatssecretaris. Zowel mondeling als in een brief die we 4 oktober hebben verstuurd. De beslissing van Defensie biedt onze inwoners eindelijk duidelijkheid zodat ze zich weer kunnen richten op de toekomst.”

Vliegveld Eelde

Wethouder Van der Burg: “Blijft nog wel de mogelijke aanwijzing van Eelde als vliegveld voor militair vliegverkeer over. De militaire vliegtuigen en dergelijke zullen dan ook over ons kwetsbaar aardbevingsgebied vliegen. We kunnen de invoering van zware geluidbelastende, militaire vliegbewegingen op vliegveld Eelde dan ook niet accepteren en blijven het vervolgonderzoek kritisch volgen.”

