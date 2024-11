Cel voor pro-Palestina demonstrant voor spuiten met brandblusser op agenten

GRONINGEN (ADP) – Voor het mishandelen van twee agenten en vernieling tijdens een pro-Palestinadeomsntratie op 12 juni in het universiteitsgebouw (RUG) in Groningen is een 25-jarige student uit Arnhem veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk.

Hij spoot tijdens de demonstratie met een brandblusser richting twee agenten. Die liepen irritaties aan ogen en luchtwegen op.

Het recht om te demonstreren is volgens de politierechter een groot goed. Maar daarbij is geen ruimte voor mishandeling of vernieling, zei hij. De verdachte deed mee aan een vreedzaam protest, zei de man tegen de rechter. Hij had zich met anderen verschanst in het universiteitsgebouw.

Boog

Daarbij barricadeerden zij de deur met tafels en stoelen. De agenten drongen binnen en twee van hen kreeg een straal uit een brandblusser in het gezicht, ondanks het schild dat zij voor zich droegen. Volgens de verdachte richtte hij niet op de gezichten van de agenten. Hij spoot met een boog over de schilden, hij wilde de agenten alleen maar nat maken.

Gebroken onderarm

De spuiter werd aangehouden, de agenten gebruikten daarbij een wapenstok. Door een klap met de stok brak de onderarm van de protestant. Hij verweerde zich, zeiden de agenten. ‘Ik verweerde mij totaal niet’, zei de verdachte. Volgens zijn raadsvrouw was hier sprake van disproportioneel geweld door de agenten. De rechter vindt dat de verdachte zichzelf in deze situatie heeft gemanoeuvreerd: ‘Het houdt een keer op, dat je zelf dan schade krijgt is het gevolg’.

Naast de celstraf moet de man de beide agenten ieder een schadevergoeding van 350 euro betalen.

Foto's