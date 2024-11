Adorp – Een automobilist is maandagmiddag om 12:10 uur na een aanrijding met een vrachtwagen, op de N361 bij Adorp in een sloot terechtgekomen. De exacte toedracht is niet bekend.

Een ambulance kwam ter plaatse en de bestuurder werd even gecontroleerd door de verpleegkundige. Berger Poort kwam voor de berging van de auto.

Foto's